أخبار اليمن : الحزن يخيم على الفنان اليمني أبو حنظله

الحزن يخيم على الفنان اليمني أبو حنظلهخيَّم الحزن الشديد على الفنان اليمني أبو حنظله إبراهيم صالح السوداني، بعد وفاة والده صالح السوداني يوم السبت في العاصمة صنعاء.

وكتب أبو سام محمد السوداني شقيق أبو حنظله، عبر حسابه فيس بوك: «والدي في ذمة الله.. اللهم إن الفقد جمرة لا يخمدها بعد رحمتك إلا الصبر، اللهم أرحم من عجز عقلي عن استيعاب وفاته".

وأضاف: "سيتم تشييع جثمان الوالد صباح اليوم الأحد، من صنعاء إلى مسقط الراس في مديرية الرضمة محافظة إب، والعزاء في منزلنا".

وعبر عدد كبير من محبي وزملاء وأصدقاء الفنان أبو حنظله، عن تعازيهم ومواساتهم له ولأشقاءه في مصابهم الأليم، عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.