«الوصفة اللي محدش هيقولك عليها».. خيار وفازلين قبل النوم: الحل السحري الذي سيجعل زوجك لا يبتعد أبداً!

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رياض - احمد صلاح - يُعدّ خليط الفازلين والخيار من أكثر الماسكات فعالية في العناية بالبشرة، لما يتمتع به من خصائص تساعد على الترطيب العميق وشد البشرة،

الإضافة إلى التخلص من التجاعيد وتحقيق إشراقة طبيعية كما يساهم هذا الماسك في تفتيح البشرة وجعلها أكثر نعومة وإشراقًا.

يتميز هذا الخليط بدمج خصائص الخيار المهدئة مع قدرة الفازلين على الترطيب العميق، ما يجعله خيارًا مثاليًا للعناية بالبشرة وفيما يلي تفاصيل مكونات وطريقة تحضير هذا الماسك المميز.

مكونات ماسك الفازلين والخيار:

خيارة متوسطة الحجم (مبشورة).

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة تحضير ماسك الفازلين والخيار:

تحضير الخيار:

اغسلي خيارة متوسطة الحجم جيدًا وقشريها.

باستخدام مبشرة دقيقة، ابشري الخيارة لتحصلي على قوام ناعم.

إعداد الخليط الأساسي:

في وعاء صغير، ضعي الخيار المبشور وأضيفي ملعقتين كبيرتين من الفازلين.

ضعي الوعاء على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى يذوب الفازلين تمامًا ويمتزج مع الخيار.

إضافة المكونات الإضافية:

بعد أن يذوب الخليط، أضيفي ماء الورد وعصير الليمون مع التقليب جيدًا.

ارفعي الوعاء عن النار واتركي الخليط ليبرد تمامًا.

إضافة النشا:

بعد أن يبرد الخليط، أضيفي ملعقة صغيرة من النشا مع التقليب جيدًا للحصول على قوام كريمي.

طريقة استخدام الماسك:

طبقي الخليط على بشرتك بالكامل، مع التركيز على المناطق التي تعاني من الجفاف أو الاسمرار.

اتركي الماسك على البشرة لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

يمكن استخدام الماسك أيضًا على المناطق الداكنة في الجسم للحصول على تفتيح فعال.

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