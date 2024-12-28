انت الأن تتابع خبر لشعر مثل الحرير .. إليكي أفضل الوصفات الطبيعية لتنعيم الشعر الخشن في فترة وجيزة !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا يمكن أن يتم التغاضي عن اهتمامات النساء العديدة والتي تتمثل في العناية بالمظهر الخارجي قدر الإمكان حتى يحصلن على الجمال الذي يتمنينه بشكل دائم ومن علامات الجمال الشهيرة بين النساء والتي لا خلاف عليها من جانب الجميع هي الشعر الناعم الطويل المسدول على الكتفين والذي يشير بشكل كبير إلى أنوثة طاغية من جانب المرأة التي تعنين بشعرها أكثر من غيرها لذا فإننا سنعمل على توضيح إحدى الوصفات التي تساعد في الوصول لتلك النتيجة بشكل سريع كما يلي .

مكونات وصفة تنعيم الشعر

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير