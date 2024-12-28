"الدكاترة مش عايزين حد يعرف!”… 7 أسباب تجعلك تتناول كوب من عصير البقدونس يوميا على الريق..هتنبهر بالنتيجة!!

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رياض - احمد صلاح - يعد البقدونس من الأعشاب التي لا غنى عنها في المطبخ، حيث يضاف إلى الأطعمة المختلفة لإضفاء نكهة مميزة ولونه الأخضر الزاهي، ولكن البقدونس ليس مجرد مكون للتزيين، فهو يحمل في طياته العديد من الفوائد الصحية التي تجعله عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي، ويحتوي البقدونس على مضادات أكسدة قوية، فيتامينات ومعادن تغذي الجسم وتساهم في الوقاية من العديد من الأمراض، ولذا، يعتبر البقدونس خيارًا طبيعيًا ومفيدًا لتعزيز الصحة العامة، ويمكن الاستفادة منه بطرق مختلفة مثل إضافته إلى السلطات أو تحضيره كمغلي للاستمتاع بفوائده.
أنواع البقدونس واستخداماته المختلفة
- يتميز البقدونس بتنوع أنواعه، حيث يوجد البقدونس المجعد الذي يتميز بأوراقه الملساء والمجعدة، والبقدونس المسطح الذي له أوراق عريضة ومسطحة، ويعد الأكثر استخدامًا في الطهي.
- بالإضافة إلى ذلك، يوجد البقدونس الإيطالي الذي يتميز بنكهته القوية والمميزة ويستخدم بكثرة في المطبخ الإيطالي.
- وتتعدد استخدامات البقدونس حسب نوعه والمذاق الذي يرغب الشخص في تحقيقه في الأطعمة التي يتم تحضيرها.
طريقة تحضير مغلي البقدونس وفوائده الصحية
- يعتبر مغلي البقدونس من أفضل الطرق للاستفادة من فوائد هذه العشبة العطرية. لتحضير مغلي البقدونس، قم بفصل الأوراق الطازجة عن السيقان، ثم ضعها في الماء المغلي واتركها لمدة دقيقة واحدة، واذا كنت ترغب في نكهة أقوى، يمكنك ترك الأوراق لفترة أطول، وبعد ذلك، قم بتصفية السائل جيدًا ثم تناوله.
- يتميز مغلي البقدونس بالعديد من الفوائد الصحية الهامة، منها تحسين صحة الجلد، تقوية العظام بفضل فيتامين K، وتقليل خطر الإصابة بالسكري بفضل مركب الميرستين، كما يساعد في خفض ضغط الدم، مكافحة السرطان، وتفتيت حصوات الكلى، ويمكن لمغلي البقدونس أيضًا تحسين عملية الهضم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.