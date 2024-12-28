"الدكاترة مش عايزين حد يعرف!”… 7 أسباب تجعلك تتناول كوب من عصير البقدونس يوميا على الريق..هتنبهر بالنتيجة!!

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رياض - احمد صلاح - يعد البقدونس من الأعشاب التي لا غنى عنها في المطبخ، حيث يضاف إلى الأطعمة المختلفة لإضفاء نكهة مميزة ولونه الأخضر الزاهي، ولكن البقدونس ليس مجرد مكون للتزيين، فهو يحمل في طياته العديد من الفوائد الصحية التي تجعله عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي، ويحتوي البقدونس على مضادات أكسدة قوية، فيتامينات ومعادن تغذي الجسم وتساهم في الوقاية من العديد من الأمراض، ولذا، يعتبر البقدونس خيارًا طبيعيًا ومفيدًا لتعزيز الصحة العامة، ويمكن الاستفادة منه بطرق مختلفة مثل إضافته إلى السلطات أو تحضيره كمغلي للاستمتاع بفوائده.

أنواع البقدونس واستخداماته المختلفة

يتميز البقدونس بتنوع أنواعه، حيث يوجد البقدونس المجعد الذي يتميز بأوراقه الملساء والمجعدة، والبقدونس المسطح الذي له أوراق عريضة ومسطحة، ويعد الأكثر استخدامًا في الطهي.

بالإضافة إلى ذلك، يوجد البقدونس الإيطالي الذي يتميز بنكهته القوية والمميزة ويستخدم بكثرة في المطبخ الإيطالي.

وتتعدد استخدامات البقدونس حسب نوعه والمذاق الذي يرغب الشخص في تحقيقه في الأطعمة التي يتم تحضيرها.

طريقة تحضير مغلي البقدونس وفوائده الصحية