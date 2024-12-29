انت الأن تتابع خبر "هتقولي ياريتني كنت عرفتهم من زمان!"... وصفات لتقشير وترطيب الوجه والجسم... مش هتصدقي التنعيم خرافي!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع إنخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، تتأثر البشرة بشكل ملحوظ، خاصة إذا كانت جافة أو دهنية، حيث تصبح أكثر عرضة للجفاف والتشققات وظهور التجاعيد والهالات السوداء، ولذلك يعد تقشير البشرة من العادات الضرورية للتخلص من الجلد الميت وترطيب الوجه واليدين بعمق، وفيما يلي نقدم لكي وصفات طبيعية يمكنك إعدادها في المنزل لتحافظي على نضارة بشرتك بسهولة.

وصفة القهوة لتقشير الوجه والجسم

تتميز القهوة بقدرتها على تقشير البشرة بفعالية وإزالة خلايا الجلد الميتة، إلى جانب دورها في ترطيب الوجه، ولتحضير هذه الوصفة:

امزجي ثلاث ملاعق من القهوة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

أضيفي نصف ملعقة من زيت اللوز ونصف ملعقة من السكر.

قومي بإضافة نصف ملعقة من العسل وامزجي المكونات جيدًا.

ضعي الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة، ثم أزيليه بحركات دائرية لطيفة.

اشطفي الوجه بالماء الفاتر، ويمكن تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على بشرة ناعمة ونضرة.

خلطة تقشير الوجه واليدين

لأصحاب البشرة الجافة والدهنية، يمكن استخدام هذه الخلطة الطبيعية مرة إلى مرتين أسبوعيًا: