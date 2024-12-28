ماسك النشا والطماطم هيفتح البشرة وهيعالج مشكلة المسام الواسعة

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رياض - احمد صلاح - ماسك النشا والطماطم من الماسكات المغذية جدا للبشرة، والتى لها اهمية كبيرة ضمن الماسكات الطبيعية لتفتيح البشرة،والتى تبحث عنها الكثير من النساء لانها من الطبيعة ولا تؤثر سلبا على البشرة، أى لايوجد لها اعراض جانبية تؤثر على البشرة كبقية الماسكات والكريمات الصناعية الأخرى، ولهذا الماسك فوائد كثيرة تحافظ على صحة البشرة وتعطينا نتائج تفتيح امنة، لأنه يحتوى على مكونات طبيعية ومفيدة جدا للبشرة مثل الطماطم وفوائده العديدة للبشرة، والنشا بفوائده العملاقة وايضا الليمون وعلاقته الكبيرة بالتفتيح، وسوف نتعرف سويا على فوائد هذا الماسك للبشرة

مكونات ماسك النشا والطماطم

يتكون ماسك النشا والطماطم من مكونات طبيعية جدا وكلها مغذية للبشرة وهى كالتالي:

1/2 حبة من الطماطم.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

مكونات ماسك النشا والطماطم

طريقة العمل والاستخدام

طريقة عمل ماسك النشا والطماطم سهلة جدا وبسيطة وايضا استخدامه ويعتبر من الماسكات الشهيرة ضمن ماسكات التفتيح

واليكم هذه الطريقة بالتفصيل:

فى وعاء نقوم ببشر نصف حبة الطماطم ونضيف اليها معلقتين النشا وملعقة عصير الليمون.

نقوم بتقليب المكونات السابقة مع بعض حتى تمتزج تماما.

ثم نغسل الوجه جيدا بأى غسول لإزالة الأتربة والأوساخ.

وبعد ذلك هنعمل حمام بخار للوجه لتفتيح المسام حتى نضع الماسك.

نفرد الماسك على الوجه بعد تجفيفه تماما ونتركه حتى يجف لمدة 20 دقيقة.

بعدها نقوم بإزالة من على البشرة بالماء الفاتر باستخدام حركات دائرية.

ننظف الوجه جيدا بعد ذلك باستخام قطعة من القطن المبللة بماء الورد لغلق المسام وتنظبف البشرة.

ولكى نحصل على نتائج فعالة يمكننا أستخدام الماسك مرة واحدة فى الأسبوع.

فوائد الماسك

لهذا الماسك فوائد كثيرة للبشرة وسوف نتعرف عليها فيما يلي: