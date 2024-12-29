أتالانتا ينفرد بقمة الكالتشيو

أتالانتا ينفرد بقمة الكالتشيوحافظ فريق أتالانتا على موقعه في صدارة جدول الترتيب العام للدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد تعادله مع مضيفه لاتسيو بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في افتتاح منافسات الجولة الـ 18 من "الكالتشيو"، والتي شهدت أيضا فوز فريق إنتر ميلان على كالياري بثلاثية دون رد.

وتقدم النيجيري فيسايو ديلي باشيرو لفريق لاتسيو في الدقيقة 27، بينما أدرك ماركو بريشيانيني التعادل لأتالانتا في الدقيقة 88.

وبهذه النتيجة، حافظ أتالانتا على موقعه في الصدارة برصيد 41 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

وفي المقابل، رفع لاتسيو رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع محققا تعادله الثاني في الدوري هذا الموسم، مقابل 12 فوزا وخمس هزائم.

وفي المباراة الثانية، تغلب إنتر ميلان، على كالياري، بثلاثية دون رد، على ملعب سردينيا أرينا.

وسجل ثلاثية إنتر كل من أليساندرو باستوني، ولاوتارو مارتينيز، وهاكان تشالهانوغلو في الدقائق (54 و71 و79).

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 40 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة خلف أتالانتا المتصدر فيما توقف رصيد كالياري عند 14 نقطة بالمركز الثامن عشر.

وفي مباراتين أخريين لحساب الجولة ذاتها، فاز فريق بارما على مونزا بنتيجة (2 - 1)، وجنوى على مضيفه إمبولي بالنتيجة ذاتها.