نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور يكشف التفاصيل المالية لعرض الزمالك لتجديد عقد زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مجلس إدارة نادي الزمالك قد عرضا لتجديد عقد أحمد مصطفى زيزو خلال الأيام القليلة الماضية من خلال وكيله.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" العرض المقدم من مجلس إدارة نادي الزمالك لوكيل أحمد مصطفى زيزو (والده) كان يشمل ٣٠ مليون جنيه كمنحة تعاقد، و٥٠ مليون جنيه في الموسم الواحد.

وأضاف:" والد زيزو رفض العرض المقدم من إدارة النادي وطلب الحصول على ٥٠ مليون جنيه كمنحة تعاقد، و٨٠ مليون جنيه في الموسم من أجل الموافقة على التجديد.