مشروب البرتقال والجزر بالكركم والزنجبيل.. فوائد صحية لا تتخيلها

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعد مشروب البرتقال والجزر بالكركم والزنجبيل من الخيارات الصحية المميزة التي تساهم في مكافحة الالتهابات وتعزيز المناعة. يدمج هذا المشروب بين مكونات غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لبدء اليوم بنشاط أو لتجديد الحيوية في منتصف النهار.

الجزر:

يعد الجزر مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة، أبرزها البيتا كاروتين، الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A. هذا الفيتامين ضروري لصحة العينين والبشرة، كما يدعم جهاز المناعة.

عصير البرتقال:

يحتوي عصير البرتقال على كمية كبيرة من فيتامين C، الذي يلعب دورًا هامًا في تعزيز المناعة وتقليل الالتهابات. كما يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في الحفاظ على ضغط دم طبيعي وصحي.

الكركم والزنجبيل:

يضيف هذا الثنائي نكهة مميزة للمشروب ويعمل كعلاج طبيعي للالتهابات. يحتوي الكركم على مركب الكركمين الذي يساعد في تخفيف آلام التهابات القولون، بينما يساعد الزنجبيل في تهدئة المعدة وتخفيف الغثيان وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

ماء جوز الهند:

يمنح ماء جوز الهند المشروب الترطيب المثالي ويساهم في زيادة مستويات الطاقة بفضل احتوائه على معادن أساسية.

هذا المزيج الرائع من المكونات يجعل من هذا المشروب خيارًا صحيًا يعزز الصحة العامة ويمنح الجسم الطاقة والنشاط.