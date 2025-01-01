الكشف عن آخر مستجدات مستقبل ألكسندر أرنولد

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 12:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن آخر مستجدات مستقبل الدولي الإنكليزي، ألكسندر أرنولد، مدافع ليفربول، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد أرنولد مع الريدز مع ختام الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد، حتى الآن.

وقال فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، عبر حسابه الرسمي: “رغم رفض ليفربول لأي محاولة رحيل للمدافع الإنكليزي في يناير/كانون الثاني الحالي، لا يزال ريال مدريد يركز بشكل كامل على الصفقة”.

ويريد النادي الإسباني الحصول على أرنولد كصفقة مجانية، خلال الصيف المقبل.

وأتم: “من المتوقع إجراء محادثات رسمية بين ريال مدريد وممثلي أرنولد هذا الشهر، حيث أصبح بإمكان مسؤولي الملكي الآن التفاوض وفقاً لقوانين الفيفا”.

يشار إلى أن ريال مدريد حاول ضم ألكسندر أرنولد خلال الفترة الماضية، من أجل تعزيز مركز الظهير الأيمن، في ظل إصابة داني كارفاخال، بقطع في الرباط الصليبي.