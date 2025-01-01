هذه المكملات الغذائية قد تُسبب السرطان

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 12:56 مساءً - البحث عن مخاطر المكملات الغذائية على الصحة

مع زيادة الوعي بالصحة واللياقة البدنية، أصبح العديد من الأفراد يعتمدون على المكملات الغذائية كمصدر للحصول على الفيتامينات والمعادن الأساسية. وبينما يمكن أن تكون هذه المكملات ذات فائدة كبيرة في تعويض نقص المواد الغذائية في النظام الغذائي اليومي، إلا أن هناك مخاطر محتملة تصاحب استخدامها.

ما هي المكملات الغذائية؟

المكملات الغذائية هي منتجات تحتوي على مركبات غذائية تهدف إلى تحسين التغذية أو الدعم الصحي. وتشمل تضاعيف الفيتامينات، والمعادن، والأحماض الأمينية، والنباتات أو الأعشاب المختلفة. تُستخدم المكملات على نطاق واسع لزيادة الطاقة، وتحسين الأداء البدني، ودعم الجهاز المناعي.

المخاطر الصحية المحتملة

في حين يعتبر العديد من الناس المكملات الغذائية آمنة تماماً، إلا أن الأبحاث الحديثة تشير إلى أنه يمكن لبعض هذه المكملات أن تكون مضرة بالصحة وربما تزيد من خطر الإصابة بالسرطان. وتشمل المخاطر الصحية المحتملة:

جرعات زائدة: يمكن أن تؤدي الجرعات العالية من بعض الفيتامينات والمعادن إلى مشاكل صحية خطيرة، مثل السمية أو الأضرار الكبدية.

يمكن أن تؤدي الجرعات العالية من بعض الفيتامينات والمعادن إلى مشاكل صحية خطيرة، مثل السمية أو الأضرار الكبدية. تفاعلات مع الأدوية: قد تتفاعل بعض المكملات بشكل سلبي مع الأدوية الموصوفة، ما يعرض المستخدمين لمضاعفات صحية.

قد تتفاعل بعض المكملات بشكل سلبي مع الأدوية الموصوفة، ما يعرض المستخدمين لمضاعفات صحية. مكونات ضارة: يمكن أن تحتوي بعض المكملات على مكونات غير معلنة أو ضارة قد تؤدي إلى مخاطر صحية غير متوقعة.

روابط بين المكملات الغذائية والسرطان

بدأ الباحثون في دراسة العلاقة بين المكملات الغذائية والسرطان. قد يكون من المدهش للبعض أن المكملات التي تحتوي على بيتا كاروتين وفيتامين E والسيلينيوم قد ارتبطت بزيادة خطر بعض أنواع السرطان في دراسات سابقة، خاصة عند استهلاكها بجرعات كبيرة.

التوصيات الصحية

جنبًا إلى جنب مع الفوائد المحتملة للمكملات الغذائية، من المهم للناس دراسة وتقدير المخاطر المتصلة باستخدامها. فيما يلي بعض النصائح للحفاظ على صحتك:

استشارة الطبيب أو مختص التغذية قبل البدء في استخدام أي مكمل غذائي.

الالتزام بالجرعات اليومية الموصى بها وعدم تجربتها بتجاوزها.

البحث عن المنتجات التي تم اختبارها من قِبل جهة خارجية موثوقة لضمان سلامتها وفعاليتها.

يمثل الوعي والتحقق من المكملات الغذائية وسلامة استخدامها خطوة مهمة نحو الحفاظ على صحة جيدة. ينبغي دائماً أن يكون الاتجاه الأول هو الاعتماد على نظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الغذائية الأساسية من مصادر طبيعية.