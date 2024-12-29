انت الأن تتابع خبر ليفربول يراقب ايزاك لتعويض رحيل صلاح المحتمل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت صحيفة "ديلي تيليغراف" أن ​ليفربول​ يراقب مهاجم ​نيوكاسل​ و​منتخب السويد​، ​ألكسندر إيزاك​، كبديل محتمل ل​محمد صلاح​ في حال رحيله. ينتهي عقد صلاح مع ليفربول في 2025، ولم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن تجديد عقده بسبب مطالبه المالية وتقدمه في العمر.

إيزاك يعتبر هدفًا رئيسيًا للعديد من الأندية الكبرى مثل ​أرسنال​ وباريس سان جيرمان. لكن هناك عقبة كبيرة قد تعرقل الصفقة، حيث حدد نيوكاسل سعر اللاعب بـ 150 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ ضخم قد يصعب على ليفربول دفعه.