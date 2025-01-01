أين يوجد فيتامين د في العذاء؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 10:54 صباحاً - أهمية فيتامين د للصحة العامة

يلعب فيتامين د دورًا حيويًا في دعم الصحة العامة من خلال تعزيز امتصاص الكالسيوم والفوسفور في الجسم، وهي عناصر ضرورية لبناء العظام والحفاظ على قوة الجهاز المناعي. نقص هذا الفيتامين قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل هشاشة العظام وضعف الجهاز المناعي.

المصادر الرئيسية لفيتامين د في الطعام

في حين أن التعرض لأشعة الشمس يعد المصدر الأساسي للحصول على فيتامين د، إلا أن العديد من الأطعمة تحتوي على هذا الفيتامين الهام. هنا نلقي نظرة على بعض الأطعمة الغنية بفيتامين د:

الأطعمة البحرية

سمك السلمون: يعتبر السلمون من أغنى مصادر فيتامين د، حيث يحتوي على كمية كبيرة من هذا العنصر الغذائي في كل حصة.

يعتبر السلمون من أغنى مصادر فيتامين د، حيث يحتوي على كمية كبيرة من هذا العنصر الغذائي في كل حصة. التونة: سواء كانت الطازجة أو المعلبة، تعتبر التونة من الخيارات الممتازة لإضافة فيتامين د إلى نظامك الغذائي.

سواء كانت الطازجة أو المعلبة، تعتبر التونة من الخيارات الممتازة لإضافة فيتامين د إلى نظامك الغذائي. السردين: يحتوي السردين أيضًا على مستويات جيدة من فيتامين د ويعتبر خيارًا اقتصاديًا وصحيًا.

منتجات الألبان والحبوب المدعمة

اللبن والحليب: كثير من منتجات الألبان تكون مدعمة بفيتامين د لدعم الصحة العظمية.

كثير من منتجات الألبان تكون مدعمة بفيتامين د لدعم الصحة العظمية. الحبوب المدعمة: تحتوي بعض أنواع الحبوب في الأسواق على إضافات من فيتامين د، مما يجعلها خيارًا جيدًا وخاصةً في وجبة الإفطار.

البيض والفطر

صفار البيض: يعتبر صفار البيض مصدرًا جيدًا لفيتامين د، كما أنه يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية الأخرى.

يعتبر صفار البيض مصدرًا جيدًا لفيتامين د، كما أنه يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية الأخرى. الفطر: يمكن أن يكون الفطر مصدرًا نباتيًا لفيتامين د خاصة إذا تعرض لأشعة الشمس قبل الحصاد.

كيف يمكن زيادة تناول فيتامين د؟

لضمان تناول كمية كافية من فيتامين د، ينصح بتضمين الأطعمة الغنية به في النظام الغذائي اليومي بالإضافة إلى التعرض لمدة معقولة لأشعة الشمس. في الحالات التي يكون فيها الحصول على ما يكفي من هذا الفيتامين أمرًا صعبًا، يمكن النظر في تناول المكملات الغذائية بعد استشارة الطبيب.

من الجدير بالذكر أن التوازن في تناول فيتامين د مهم جدًا، حيث أن الإفراط في تناول المكملات الغذائية يمكن أن يؤدي إلى سمية فيتامين د.