صرف معاشات يناير 2025 من فروع بنك ناصر الاجتماعي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 يناير 2025 10:31 صباحاً -

فى إطار الحرص على تيسير كافة الإجراءات لأصحاب المعاشات يفتتح بنك ناصر الاجتماعى فروعه اليوم الأربعاء فى كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لتسهيل صرف معاشات يناير 2025 وبمناسبة أعياد الأخوة المسيحيين.

وكانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى قد أكدت أنه فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فإن البنك يولى اهتمامًا كبيرًا بهم من خلال التوسع فى منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم، خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل، لافتة إلى أن صرف المعاشات سيكون متاحا من خلال فروع البنك المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، والتى يبلغ عددها 98 فرعا، هذا بجانب بطاقات الصراف الآلى "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو عن طريق منظومة 123 التى تتيح الصرف ببطاقة بنك ناصر الاجتماعى من خلال ماكينات البنوك الأخرى أو من خلال فروع شركة فورى.