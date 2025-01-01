ماذا أفعل ببواقي الكيك؟!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 10:54 صباحاً - الطرق المتنوعة لاستخدام بواقي الكيك

من منا لم يجد نفسه يومًا مع بقايا من الكيك في المطبخ ولا يعرف كيف يستفيد منها؟ بواقي الكيك قد تبدو بلا فائدة، لكنها في الواقع مكون قيم يمكن الاستفادة منه في تحضير وصفات جديدة وشهية. دعونا نستعرض بعض الأفكار الذكية لكيفية استخدام بقايا الكيك بطرق مبتكرة.

تحضير ترايفل سريع

الترايفل هو طبق بريطاني تقليدي يعتمد على طبقات من الكيك والكريمة والفواكه. يمكنك بسهولة استخدام بواقي الكيك لتحضير ترايفل لذيذ من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتّت بقايا الكيك وضعها كطبقة أولى في كوب تقديم.

أضف طبقة من الكريمة المخفوقة أو بودينج الفانيلا فوق الكيك.

ضع طبقة من الفواكه المقطعة مثل الفراولة أو الموز.

كرر الطبقات حتى تمتلئ الأكواب.

يمكنك إضافة القليل من المكسرات لإضفاء نكهة مميزة.

تجهيز كرات الكيك

كرات الكيك تعتبر وجبة خفيفة مثالية يمكن تحضيرها بسهولة باستخدام بقايا الكيك:

إمزج بقايا الكيك المفتت مع القليل من الجبنة الكريمية حتى الحصول على خليط متجانس.

شكل الكرات بأحجام صغيرة.

اغمر الكرات في الشوكولاته المذابة أو جوز الهند المبشور.

اترك الكرات لتبرد في الثلاجة قبل التقديم.

تحضير بودينج الكيك

بودينج الكيك هو خيار آخر ممتاز لاستخدام بقايا الكيك، وهو مثالي لأيام الشتاء الباردة:

إقطع بقايا الكيك إلى قطع صغيرة وضعها في طبق خاص بعد دهنه بالزبدة.

قم بتحضير خليط من البيض والحليب والفانيلا والقليل من السكر.

اسكب الخليط فوق قطع الكيك واتركه لينقع لبعض الوقت.

اخبز الطبق في فرن متوسط الحرارة حتى يتماسك البودينج.

يمكنك تقديمه مع صوص الكراميل أو الكريمة المخفوقة.

استخدامات أُخرى لبواقي الكيك

بالإضافة إلى الوصفات المذكورة، يمكن استخدام بقايا الكيك بطرق متنوعة ومنها:

استخدامها كقاعدة للتشيز كيك.

مزجها مع البسكويت المفتت لصنع قشر للتاورت.

إضافتها إلى الأفوكادو المهروس لعمل حشوة مختلفة للسندويشات.

بالمجمل، يمكن القول إن بواقي الكيك ليست مجرد فضلات تحتاج إلى التخلص منها، بل هي فرصة لخلق وصفات جديدة ومبتكرة تضيف نكهة فريدة لمائدتك. لذا، في المرة القادمة التي تجد فيها بواقٍ من الكيك، استخدم هذه الأفكار الرائعة وافاجئ عائلتك وضيوفك بوجبات لذيذة ومميزة.