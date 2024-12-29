كيف يؤثر نقص المغنيسيوم على صحة الأسنان؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعد المغنيسيوم من العناصر الأساسية في جسم الإنسان، حيث يلعب دورًا حيويًا في العديد من الوظائف الجسدية. ونقصه قد يؤثر بشكل كبير على الصحة العامة، بما في ذلك صحة العظام والأسنان.

تعتبر التغذية السليمة أساسية للحفاظ على صحة الفم، حيث تساهم المعادن مثل المغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور في تكوين الأسنان بشكل صحي. وعندما ينخفض مستوى المغنيسيوم في الجسم، يتأثر امتصاص المعادن الأخرى، مما يؤدي إلى زيادة قابليتها للنزيف وضعف تكوين العظام، كما يسبب رخاوة الأسنان وفقدانها المبكر.

ويعتبر نقص هذه المعادن من الأسباب التي قد تؤدي إلى تأخر ظهور الأسنان أو نقص في نمو مينا الأسنان أو العاج.

كما أن تناول الكالسيوم دون المغنيسيوم قد يؤدي إلى ضعف مينا الأسنان، مما يجعلها أكثر عرضة للأحماض التي تسبب تسوس الأسنان. بالإضافة إلى المغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور، يلعب فيتامين د دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة الفم، حيث يساهم في امتصاص الكالسيوم وتشكيل العظام.