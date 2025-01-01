غلطة سراي يستهدف التعاقد مع ميلان سكرينيار

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 12:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي غلطة سراي التركي يستهدف التعاقد مع ميلان سكرينيار، مدافع باريس سان جيرمان.

ووفقاً لما ذكره فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، عبر حسابه الرسمي: “تواصل غلطة سراي بالفعل مع باريس سان جيرمان لمناقشة صفقة إعارة لميلان سكرينيار بداية من شهر يناير/كانون الثاني الجاري”.

وأضاف: “ينتظر غلطة سراي قرار سكرينيار النهائي بشأن النادي الذي يرغب في الانضمام إليه هذا الموسم”.

وبالإضافة لفريق غلطة سراي، يتواجد سكرينيار على طاولة اهتمامات آرسنال، بالإضافة إلى نيوكاسل، نابولي وبايرن ميونخ.