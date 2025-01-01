محمد بن راشد: احتفالات دبي برأس السنة الميلادية 2025 نموذج عالمي للتعايش والتحضر

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” العالم بمناسبة العام الجديد ، شاكراً كل من من حضر وتفاعل وشارك دبي احتفالاتها من جميع دول العالم .

وقال سموه عبر منصة “إكس”: “36 موقع لاحتفالات دخول العام الجديد .. عاشها الملايين من السياح والمقيمين والمواطنين .. ونقلوها لأهلهم وأحبابهم في 190 دولة حول العالم تنتمي لها هذه الجنسيات .

كانت الاحتفالات نموذجاً عالمياً للتعايش .. والتسامح .. والتحضر ..

نهنىء الجميع بالعام الجديد .. ونشكر جميع من حضر وتفاعل وشاركنا احتفالاتنا من جميع دول العالم..

وشكر خاص للجنة تأمين الفعاليات التي تضم 55 جهة حكومية وساهمت باحتفالات آمنة .. وانسيابية .. ومشرفة .. تليق باسم دبي والإمارات .

كل عام والجميع بخير .. وكل عام والإمارات دولة ترحب بالعالم .. وتمثل نموذجاً مشرفاً للعالم .”.