انت الأن تتابع خبر في ذكرى ميلاده.. هذا ما قالته إبنة عبد المنعم مدبولي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حيت إبنة الممثل المصري الراحل عبد المنعم مدبولي، أمل ذكرى ميلاد والدها، معبرة عن حزنها الكبير برحيله وفقدانها له وحنينها إليه.



وكتبت أمل عبر حسابها الخاص: "النهاردة عيد ميلاد أطيب وأحن وأعظم أب في الدنيا، وحشتني قوي قوي.. في الجنة ونعيمها يا حبيبي".

وكان الممثل الراحل هادي الجيار كشف في أحد لقاءاته التلفزيونية، أنه حدثت مشادة مع عبد المنعم مدبولي، خلال أحداث المسرحية، حيث كان يجسد شخصية الناظر قبل أن يقدمها الممثل حسن مصطفى، لافتا إلى أن مدبولي، كان يجلس قبل دوره قرابة الثلث ساعة حتى يبدأ هو بمشهده ولكن أصبح يجلس ساعة من زيادة مدة الجمل الحوارية داخل العرض ليغضب من ذلك، لافتا إلى أنه بعد ذلك جاء عرض آخر لـ عبد المنعم مدبولي، على مسرح الريحاني، ليقبل العرض ويعتذر عن الاستمرار في المسرحية، ويتولى الدور بعد ذلك حسن مصطفى.

وأوضح هادي الجيار أن سر الخلاف الشهير أن هذه النوعية من المسرحيات تعتمد في جزء كبير منها على موهبة الممثل وإضافة بعض الجمل الجميلة الكوميدية التي تقوم بإضحاك الجمهور وبالتالي زادت مساحتنا والتفاعل كان يكبر كل مرة، وكانت إبنه الراحل عبد المنعم مدبولي أكدت على الأمر في إحدى الحوارات وأن الارتجال في المسرحية كان السبب الأساس لانسحاب والدها منها.