نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة الزلازل في منطقة الأخدود الإثيوبي وتأثيرها المحتمل على سد النهضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن منطقة الأخدود الإثيوبي شهدت زيادة ملحوظة في عدد الزلازل الأقوى من 4 درجات على مقياس ريختر خلال عام 2024.

وأضاف أن هذا التزايد في النشاط الزلزالي يمثل مصدر قلق كبير خاصة فيما يتعلق بتأثيره على سد النهضة.

تفاصيل النشاط الزلزالي في 2024

وذكر شراقي عبر حسابه على "فيسبوك" أن إجمالي الزلازل التي تم رصدها في منطقة الأخدود الإثيوبي بلغ 86 زلزالًا، كان منها 53 زلزالًا في الفترة من 21 إلى 31 ديسمبر 2024.

وكان أقوى زلزال خلال هذه الفترة بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، ويقع على مسافة 500-600 كم من سد النهضة، وعلى بعد 100-150 كم من العاصمة أديس أبابا. ويعد هذا الرقم هو الأعلى خلال العقد الأخير.

التأثير المتزايد للتخزين في سد النهضة

وأوضح شراقي أن المعدل الطبيعي للزلازل في المنطقة كان نحو 5 زلازل سنويًا قبل بدء التخزين في سد النهضة عام 2020.

ولكن مع زيادة التخزين من 4 مليار متر مكعب إلى 60 مليار متر مكعب حاليًا، سجلت المنطقة 60 زلزالًا سنويًا، ما يعكس زيادة ملحوظة في النشاط الزلزالي.

سبب زيادة النشاط الزلزالي

وأشار شراقي إلى أن زيادة الزلازل بمعدل 17 مرة مقارنة بالمعدل الطبيعي قبل التخزين قد يكون مرتبطًا بالمياه المتسربة من بحيرة سد النهضة من خلال التشققات في الهضبة الإثيوبية.

هذه المياه قد تؤدي إلى انزلاق الكتل الصخرية مما يزيد من حدوث الزلازل.

احتمالية حدوث زلازل مدمرة

وأضاف شراقي أن الزلازل المتكررة، التي تحدث بمعدل يزيد عن 10 زلازل يوميًا، قد تكون مؤشرًا على حدوث زلزال أقوى قد يسبب أضرارًا كبيرة على إثيوبيا وربما على سد النهضة.

وأشار إلى أن هناك بعض الزلازل التي حدثت بالقرب من سد النهضة، بما في ذلك زلزال بقوة 4.4 درجة في 8 مايو 2023 على بعد 100 كم من السد.