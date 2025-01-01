نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس حماية المستهلك يوجه السلاسل التجارية بثبات أسعار السلع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 يناير 2025 12:15 مساءً - أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، على ضرورة تكاتف كافة الكيانات التجارية مع الدولة في تحقيق مزيداً من الوفرة والإتاحة السلعية مع الاستقرار في أسعار السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع حلول شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الاستهلاك.

جاء ذلك، خلال لقاء عقده رئيس جهاز حماية المستهلك اليوم، مع كُبري السلاسل التجارية والهايبر ماركت، العاملة في بيع السلع الغذائية، لبحث مدي توافر السلع الأساسية للمواطنين واستقرار الأسعار، خاصة مع ثبات المتغيرات الاقتصادية ومنها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، والجهود التي قامت بها الدولة في الإفراج عن العديد من السلع بالموانئ.

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس جهاز حماية المستهلك عن سعادته بهذا اللقاء، مُثمناً الدور الحيوي الذي يقوم به التجار خلال الفترة السابقة والحالية، قائلاً ” أنتم تحملتم الكثير في ظل الظروف الإقتصادية العالمية والتي ألقت بظلالها علي الاقتصاد المصري”.

وأوضح أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية التي تُسهم في وفرة السلع الأساسية وإتاحتها ومنها استقرار سعر النقد الأجنبي، والإفراجات عن العديد من السلع الغذائية من الموانئ، فضلا عن القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء المصري بشأن السبع سلع الإستراتيجية، والقرارات المُنظمة من وزير التموين والتجارة الداخلية، لاسيما والإجراءات المُتسارعة من الدولة والمؤسسات المعنية، نحو خفض معدلات التضخم والتي شهدناها سويا.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك ، إلي أننا ومن خلال الرصد والمتابعة الميدانية، من جانبنا ومن خلال كافة الأجهزة الرقابية بالدولة، رصدنا مزيدًا من الوفرة والإتاحة السلعية، لا سيما فيما يتعلق بالسبع سلع الإستراتيجية الصادر بشأنهم قرارًا من دولة رئيس مجلس الوزراء المصري العام الجاري .

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وقال:” نعلم جيداً حجم التحديات الإقليمية التي تُحاط بالدولة المصرية وتأثير ذلك علي الاقتصاد المصري، ولدينا قيادة سياسية رشيدة وواعية “، لافتا إلى وجود ما يقرب من 5.5 مليون تاجر في السوق المصري.

ومن جانبهم، أعرب أصحاب السلاسل التجارية، عن خالص شُكرهم لهذا اللقاء والذي يأتي في توقيت جيد قائلين ” أننا لدينا مخزون كافٍ من السلع الغذائية، لاسيما السلع الإستراتيجية التي تهُم المواطن تكفي الشهور القادمة وخاصة في شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الاستهلاك بشكل كبير، ومستعدون جيدًا لثبات الأسعار خلال الفترة القادمة، بل وعمل انخفاضات سعرية أخري من خلال العروض الترويجية وخاصة خلال شهر رمضان المُعظم، ونعد الدولة والمواطن في مزيدا من الوفرة والإتاحة السلعية، فضلاً عن الإستقرار في الأسعار” .

وفي سياق مُتصل ، أشار رئيس الجهاز، إلي أننا خلال الفترة القلية المُقبلة، سنُطلق ” شهادة صديق المستهلك ” للتجار، وتكون هذه الشهادة بمثابة اعتماد من جهاز حماية المستهلك ومنح ثقة للتاجر الأمين المُلتزم بقانون حماية المستهلك، وسيتم إعطاء هذه الشهادة وفقاً لمعايير حددها قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018، ويُمكن للتاجر وضع هذه الشهادة في منافذ البيع الخاصة به، فضلا عن وضعها علي فاتورة البيع للمستهلك النهائي، وهذا يؤكد اهتمام الدولة بتُشجع الصانع والتاجر كركيزة أساسية في الإقتصاد المصري.

وفي نهاية اللقاء، وجه السجيني شُكره لكافة السلاسل التجارية المُشاركة في هذا اللقاء” قائلاً ” كل الشُكر والتقدير لحضراتكم لمجهوداتكم الملحوظة خلال الفترة الأخيرة، من خلال تحقيق الوفرة والإتاحة السلعية، فضلاً عن الاستجابة الفورية بإنخفاضات في الأسعار وفقاً للإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن، وننتظر المزيد خلال الفترة المُقبلة “.

ونوه أنه سيتم عقد هذا النوع من اللقاءات بشكل دوري للتعرف علي التحديات التي تواجهكم والعمل علي تزليلها وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية، فضلًا عن تحقيق التوازن في العلاقة بين التاجر والمستهلك، لتحقيق مزيدًا من الانضباط في الأسواق.