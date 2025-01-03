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نعرض لكم الان تفاصيل خبر قطاع الصناعات التحويلية الألماني يختتم 2024 بتراجع متسارع من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 3 يناير 2025 11:10 صباحاً - سي إن بي سي_ أظهر مسح نُشر اليوم الخميس أن قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا اختتم عام 2024 بتسجيل انخفاضات حادة في الإنتاج والطلبيات الجديدة، ما يشير إلى أن تعافي الصناعة في أكبر اقتصاد في أوروبا لن يحدث في وقت قريب.
وانخفض مؤشر بنك هامبورج التجاري المجمع لمديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال، إلى 42.5 نقطة في ديسمبر، مقارنة بـ 43.0 في أكتوبر ونوفمبر، وفقًا للتقديرات الأولية.
وتشير القراءات التي تتجاوز 50 نقطة إلى النمو، بينما تشير القراءات التي تقل عن هذا المستوى إلى الانكماش.
وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك هامبورج التجاري: “الوضع في قطاع الصناعات التحويلية لا يزال قاتمًا للغاية”.
وأضاف: “الإنتاج يشهد تراجعًا حادًا، كما تستمر الطلبيات الجديدة في الانخفاض، مما يوضح أن قطاع الصناعات التحويلية لن يخرج من الركود في وقت قريب”.
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كما تراجع التوظيف في القطاع للشهر الثامن عشر على التوالي مع تكيف الشركات مع ضعف الطلب. ومع ذلك، تباطأ معدل فقدان الوظائف إلى أقل مستوى منذ أغسطس.
وأشار دي لا روبيا إلى أن الاتجاه الهبوطي في أوضاع العمل ربما ينتهي في النصف الثاني من عام 2025، وهو الموعد الذي من المفترض أن تتولى فيه حكومة جديدة السلطة في ألمانيا بعد انتخابات فبراير، مما قد يساهم في تغيير النهج الحذر تجاه الاستثمار والاستهلاك.
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