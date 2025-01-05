حمدان بن محمد: دبي الأولى إقليمياً والثامنة عالمياً في مؤشر “قوة المدن العالمي 2024” للعام الثاني على التوالي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 11:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحقيق الإمارة للمركز الأول إقليمياً والثامن عالمياً في مؤشر “قوة المدن العالمي 2024” للعام الثاني على التوالي.

وقال سموه عبر منصة إكس: “للعام الثاني على التوالي، دبي الأولى إقليمياً والثامنة عالمياً في مؤشر “قوة المدن العالمي 2024” الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية – مؤسسة “موري ميموريال” اليابانية، ولتكون أول مدينة شرق أوسطية تُحقق هذا الإنجاز البارز”.

وأضاف سموه: “تفوق دبي في المؤشرات العالمية يعكس رؤية محمد بن راشد الملهمة ونتاج العمل الدؤوب لفرق دبي وشركائها”.

وتابع سموه: “ندرك أن قوة المدن ليست في مساحتها أو عدد سكانها، بل في رؤيتها وطموحها وقدرتها على تقديم نموذج مُلهم للعالم … ونحن في دبي أقوياء ومثابرون ومبتكرون وصنّاع أمل ومستقبل”.