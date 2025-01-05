كواليس أداء سيلين ديون على برج إيفل في افتتاح أولمبياد باريس

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 11:52 صباحاً - في لحظة ساحرة لا تُنسى، أسرت النجمة العالمية سيلين ديون قلوب الجماهير بأدائها الرائع لأغنية “نشيد الحب” على برج إيفل خلال حفل افتتاح الألعاب الأولمبية 2024 في باريس. لكن خلف الكواليس، تكمن قصة مليئة بالتحديات والشجاعة والإصرار، حيث واجهت ديون ظروفًا استثنائية لتتألق مجددًا أمام جمهورها.

**تحديات الصحة والأداء**

انتظر عشاق سيلين ديون طويلاً لرؤية هذا العرض. ففي مارس 2020، اضطرت النجمة إلى إلغاء جولتها العالمية “Courage World Tour” بسبب مشكلات صحية.

على مدار أكثر من عشر سنوات، تعاني ديون من متلازمة الشخص المتيبس، وهو اضطراب نادر يعيق قدرتها على تقديم العروض الطويلة والغناء. تؤثر هذه الحالة على جسدها وتسبب لها تشنجات، كما أدت إلى تغيير صوتها، مما جعل الوصول إلى النغمات العالية التي اشتهرت بها أمرًا صعبًا، وفقًا لمحطة “Programme TV” الفرنسية.

وفي وثائقي عُرض على منصة “برايم فيديو”، شاركت ديون تفاصيل حياتها مع المرض، حيث أثرت بعض المشاهد بشكل عميق في مشاعر محبيها. ومع ذلك، أثبتت ديون أنها لا تزال قادرة على الصعود إلى المسرح، وقدمت أداءً رائعًا.