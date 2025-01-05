استخدامات الميكروويف المتعددة: دليل شامل ومبتكر

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 11:52 صباحاً - متابعة بتول ضوا

لم يعد الميكروويف مجرد جهاز لتسخين الطعام، بل أصبح أداة متعددة الاستخدامات توفر الوقت والجهد في المطبخ وخارجه. في هذا المقال، سنستعرض استخدامات الميكروويف المتنوعة والمبتكرة، وكيف يمكن الاستفادة منه في مجالات مختلفة.

التسخين السريع: الاستخدام الأكثر شيوعًا للميكروويف هو تسخين بقايا الطعام أو المشروبات بسرعة وسهولة.

طهي الطعام: يمكن طهي العديد من الأطباق في الميكروويف، مثل الخضروات والأرز والبطاطس وحتى بعض أنواع اللحوم والأسماك. توفر هذه الطريقة وقتًا وجهدًا كبيرين.

إذابة تجميد الطعام: يساعد الميكروويف في إذابة تجميد اللحوم والدواجن والأسماك بسرعة، مما يسهل عملية الطهي.

تعقيم أدوات الأطفال: يمكن استخدام الميكروويف لتعقيم زجاجات حليب الأطفال والحلمات وغيرها من الأدوات البلاستيكية القابلة للتعقيم.

تحضير بعض أنواع الحلويات: يمكن تحضير بعض أنواع الكيك والكوكيز في الميكروويف في دقائق معدودة.

تجفيف الأعشاب والزهور: يمكن استخدام الميكروويف لتجفيف الأعشاب والزهور بسرعة، بدلاً من الطرق التقليدية التي تستغرق وقتًا طويلاً.

تسخين الكمادات: يمكن تسخين الكمادات الحرارية في الميكروويف لتخفيف آلام العضلات والمفاصل.

تعقيم الإسفنج: يمكن تعقيم إسفنج المطبخ في الميكروويف لقتل البكتيريا والجراثيم.

تسهيل تقشير الثوم: يمكن وضع فصوص الثوم في الميكروويف لبضع ثوانٍ لتسهيل تقشيرها.

تنشيط الخميرة: يمكن تنشيط الخميرة بسرعة في الميكروويف عن طريق وضعها في كوب من الماء الدافئ وتسخينها لبضع ثوانٍ.