انت الأن تتابع خبر بمشاهد من حفل زفافها.. مي فاروق تطلق "باركوا" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت الفنانة المصرية مي فاروق فيديو كليب أغنيتها الجديدة "باركوا" بعد يوم من إحتفالها بزواجها من الفنان المصريي محمد العمروسي، مستعينة بمشاهد من الحفل.



الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أحمد عبد السلام، والفيديو من إخراج باسم دوما.