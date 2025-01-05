انت الأن تتابع خبر بمشاهد من حفل زفافها.. مي فاروق تطلق "باركوا" والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أطلقت الفنانة المصرية مي فاروق فيديو كليب أغنيتها الجديدة "باركوا" بعد يوم من إحتفالها بزواجها من الفنان المصريي محمد العمروسي، مستعينة بمشاهد من الحفل.
الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أحمد عبد السلام، والفيديو من إخراج باسم دوما.
- وتقول كلمات الأغنية: "صنارة و غمزت ليا والدنيا جابت لي هدية
- صنارة و غمزت ليا والدنيا جابت لي هدية
- وأنا جنبي حبيبي هنا
- والليلة دي في مين قدنا
- صنارة و غمزت ليا والدنيا جابت لي هدية
- صنارة و غمزت ليا والدنيا جابت لي هدية
- وأنا جنبي حبيبي هنا
- والليلة دي في مين قدنا
- زغرطوا لنا باركوا باركوا دي الفرحة الليلة
- وارقصولنا مالكوا مالكوا دي السهرة طويلة
- زغرطوا لنا باركوا باركوا دي الفرحة الليلة
- وارقصولنا مالكوا مالكوا دي السهرة طويلة
- وباركوا وباركوا وباركوا وباركوا وباركوا عقبالكم".