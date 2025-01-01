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أورتيجا: من تدريب بدرخان إلى طموحات التمثيل وميول رياضية أهلاوية

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مطرب المهرجانات أورتيجا عن تلقيه تدريبًا في التمثيل على يد المخرج الكبير علي بدرخان.

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تصريحات أورتيجا 

 وأوضح خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي في سهرة خاصة بليلة رأس السنة على قناة الحياة، أنه قدم سابقًا عددًا من الأفلام والتجارب الغنائية، ثم توجه إلى بدرخان لتعلم فنون التمثيل.

أعرب أورتيجا عن استفادته الكبيرة من تدريب بدرخان، متمنيًا تقديم أدوار متنوعة في أعمال فنية، دون الاقتصار على دور المغني.

ميول أورتيجا الرياضية 

 

وعن ميوله الرياضية، أكد انتماءه للنادي وعند سؤاله عن تشكيل فريق كرة قدم من نجوم المهرجانات، اختار حمو بيكا كحارس مرمى، وأمامه إسلام ساسو، ديزل المدفعجية، فيجو السلام، عمرو حاحا، عمر كمال، وفي الهجوم عناب، شاكوش، أوكا، مع توليه هو نفسه دور المدير الفني.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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