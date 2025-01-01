نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور أسرته.. وائل جسار يتألق بحفل كامل العدد في رأس السنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا النجم اللبناني وائل جسار ختام حفل راس السنة الذي أقيم داخل فندق انتركونتيننتال سميراميس بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.

تفاصيل الحفل

قدم جسار وصلة طربية غلب عليها أغانيه الرومانسية المميزة علي مدى قرابة الساعتين وحرص على تعريف الجمهور بنجله الذي صعد بجواره علي خشبه المسرح ثم قبله وقدم تهنئة لاسرته ولكل الحضور بمناسبة العام الجديد.

كان ضمن الحضور منتج الحفل محمود حنفي وأسرته والذي تربطه علاقة صداقة طويلة بجسار وأسرته.

آخر أعمال وائل جسار

وكان وائل جسار، قد طرح مؤخرًا أغنية "كل وعد" التي حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، إذ وهي من كلمات رفيق نجيب، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع ومكساج وماستر وسام عبدالمنعم