" اوعي ترميه تاني دا كنز ".. ماء غسل الأرز يساوى تقله دهب هيخلي شعرك 5 متر في اقل من شهر وتحدى!!.. وصفة هندية مجربة !!!

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رياض - احمد صلاح - هل سمعتِ يومًا عن السحر الكامن في ماء غسل الأرز؟ هذا السائل البسيط الذي يُهدر عادةً أثناء تحضير الأرز يحمل فوائد مذهلة للشعر و في عالم العناية بالشعر، أصبح ماء الأرز رمزًا للعناية الطبيعية، ويقال إنه يساعد على تسريع نمو الشعر وجعله أطول وأقوى في وقت قياسي و إذا كنتِ ترغبين في الحصول على شعر طويل، لامع وصحي بطريقة طبيعية، فتابعي قراءة هذا المقال الحصري عن طريقة استخدام ماء الأرز لتحقيق نتائج مذهلة.

ما هو ماء غسل الأرز؟

ماء غسل الأرز هو السائل الأبيض الذي ينتج عند غسل الأرز أو نقعه.

يحتوي على مجموعة غنية من العناصر الغذائية المفيدة مثل:

الفيتامينات: مثل فيتامين B وC وE.

المعادن: البوتاسيوم والمغنيسيوم.

الأحماض الأمينية: التي تعزز نمو الشعر.

النشا: يغذي بصيلات الشعر ويجعلها أقوى.

فوائد ماء غسل الأرز للشعر

تعزيز نمو الشعر

يحتوي ماء الأرز على مادة الإينوزيتول التي تعمل على إصلاح تلف الشعر وتعزيز نموه بشكل أسرع.

تكثيف الشعر

يغذي ماء الأرز فروة الرأس، مما يساهم في زيادة كثافة الشعر.

تقوية الشعر ومنع التساقط

يعزز جذور الشعر ويمنع تساقطه بفضل المعادن والأحماض الأمينية الموجودة فيه.

إضفاء لمعان وبريق للشعر

الاستخدام المنتظم لماء الأرز يجعل الشعر أكثر لمعانًا وحيوية.

كيف يساعد ماء الأرز شعركِ على النمو بسرعة؟

يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يحفز بصيلات الشعر للنمو.

يغذي الشعر بعمق ويمنحه العناصر اللازمة للنمو السريع.

يساهم في ترطيب الشعر ومنع جفافه، مما يقلل من تكسره ويزيد طوله.

طريقة تحضير ماء الأرز

المكونات

نصف كوب من الأرز الأبيض أو البني.

كوبان من الماء.

الخطوات

اغسلي الأرز جيدًا للتخلص من الشوائب.

ضعي الأرز في إناء، وأضيفي إليه الماء.

اتركيه منقوعًا لمدة 30 دقيقة مع التحريك من حين لآخر.

قومي بتصفية الماء في وعاء نظيف، وسيصبح لديك ماء الأرز الجاهز للاستخدام.

طرق استخدام ماء الأرز للشعر

1. كغسول للشعر

بعد غسل شعركِ بالشامبو، اسكبي ماء الأرز على شعركِ بالتساوي.

اتركيه لمدة 10-15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

2. ماسك ماء الأرز مع الزيوت

امزجي ماء الأرز مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

ضعي الخليط على شعركِ واتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليه بالشامبو.

3. بخاخ ماء الأرز