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" اوعي ترميه تاني دا كنز ".. ماء غسل الأرز يساوى تقله دهب هيخلي شعرك 5 متر في اقل من شهر وتحدى!!.. وصفة هندية مجربة !!!

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رياض - احمد صلاح - هل سمعتِ يومًا عن السحر الكامن في ماء غسل الأرز؟ هذا السائل البسيط الذي يُهدر عادةً أثناء تحضير الأرز يحمل فوائد مذهلة للشعر و في عالم العناية بالشعر، أصبح ماء الأرز رمزًا للعناية الطبيعية، ويقال إنه يساعد على تسريع نمو الشعر وجعله أطول وأقوى في وقت قياسي و إذا كنتِ ترغبين في الحصول على شعر طويل، لامع وصحي بطريقة طبيعية، فتابعي قراءة هذا المقال الحصري عن طريقة استخدام ماء الأرز لتحقيق نتائج مذهلة.

ما هو ماء غسل الأرز؟

  • ماء غسل الأرز هو السائل الأبيض الذي ينتج عند غسل الأرز أو نقعه.

يحتوي على مجموعة غنية من العناصر الغذائية المفيدة مثل:

  • الفيتامينات: مثل فيتامين B وC وE.
  • المعادن: البوتاسيوم والمغنيسيوم.
  • الأحماض الأمينية: التي تعزز نمو الشعر.
  • النشا: يغذي بصيلات الشعر ويجعلها أقوى.

فوائد ماء غسل الأرز للشعر

تعزيز نمو الشعر

  • يحتوي ماء الأرز على مادة الإينوزيتول التي تعمل على إصلاح تلف الشعر وتعزيز نموه بشكل أسرع.

تكثيف الشعر

  • يغذي ماء الأرز فروة الرأس، مما يساهم في زيادة كثافة الشعر.

تقوية الشعر ومنع التساقط

  • يعزز جذور الشعر ويمنع تساقطه بفضل المعادن والأحماض الأمينية الموجودة فيه.

إضفاء لمعان وبريق للشعر

  • الاستخدام المنتظم لماء الأرز يجعل الشعر أكثر لمعانًا وحيوية.

كيف يساعد ماء الأرز شعركِ على النمو بسرعة؟

  • يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يحفز بصيلات الشعر للنمو.
  • يغذي الشعر بعمق ويمنحه العناصر اللازمة للنمو السريع.
  • يساهم في ترطيب الشعر ومنع جفافه، مما يقلل من تكسره ويزيد طوله.

طريقة تحضير ماء الأرز
المكونات

  • نصف كوب من الأرز الأبيض أو البني.
  • كوبان من الماء.

الخطوات

  • اغسلي الأرز جيدًا للتخلص من الشوائب.
  • ضعي الأرز في إناء، وأضيفي إليه الماء.
  • اتركيه منقوعًا لمدة 30 دقيقة مع التحريك من حين لآخر.
  • قومي بتصفية الماء في وعاء نظيف، وسيصبح لديك ماء الأرز الجاهز للاستخدام.

طرق استخدام ماء الأرز للشعر
1. كغسول للشعر

  • بعد غسل شعركِ بالشامبو، اسكبي ماء الأرز على شعركِ بالتساوي.
  • اتركيه لمدة 10-15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

2. ماسك ماء الأرز مع الزيوت

  • امزجي ماء الأرز مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.
  • ضعي الخليط على شعركِ واتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليه بالشامبو.

3. بخاخ ماء الأرز

  • صبي ماء الأرز في زجاجة بخاخ واستخدميه يوميًا على فروة الرأس وأطراف الشعر.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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