فنربخشة يطلب ضم دي بروين

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي فنربخشة التركي مهتم بالحصول على خدمات النجم البلجيكي، كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد دي بروين مع السيتي، نهاية الموسم الحالي، ومن المتوقع عدم تجديد العقد بين الطرفين، في ظل رغبة النجم البلجيكي بالرحيل.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “Fanatik” التركية، فإن فنربخشة مهتم بفكرة ضم دي بروين في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت الشبكة، أن فنربخشة بدأ بالفعل في التواصل مع ممثلي دي بروين لمعرفة مطالبه من أجل حسم الصفقة.

خلال الموسم الحالي، شارك دي بروين في 16 مباراة، بمختلف المسابقات مع السيتي، وسجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.