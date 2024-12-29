فوائد تناول الشمندر في تعزيز صحة القلب وخفض ضغط الدم

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعد الشمندر من المصادر الغنية بالعديد من المركبات الصحية التي تعود بفوائد كبيرة على الجسم، بدءًا من تقليل الالتهابات وحماية الخلايا من التلف، وصولًا إلى تعزيز صحة القلب، خاصة لمرضى الضغط. في هذا السياق.

يُعد الشمندر مصدرًا غنيًا بحمض الفوليك (فيتامين ب9)، الذي يساعد في نمو الخلايا وأداء وظائفها بشكل سليم. يلعب حمض الفوليك دورًا مهمًا في حماية الأوعية الدموية من التلف، مما يقلل من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

كما يحتوي الشمندر على نسبة عالية من النترات الطبيعية، التي تتحول إلى أكسيد النيتريك في الجسم. يعمل هذا المركب على خفض ضغط الدم عن طريق استرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها، مما يعزز تدفق الدم ويساعد في تحسين صحة القلب.