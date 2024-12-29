نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: رغم إنذار الزمالك جروس يضم سيف الجزيري لقائمة الفريق أمام الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور إن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك قرر ضم سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك لقائمة الفريق في مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها غدًا الأحد في الجولة السابعة من الدوري المصري.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "ورغم الأزمة الحالية بين سيف الجزيري وإدارة الزمالك بسبب إنذاره للإدارة للحصول على مستحقاته المتأخرة إلا أن جروس قرر ضمه للقائمة".