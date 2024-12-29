انت الأن تتابع خبر صحافي يكشف سر خلاف اموريم وماركوس راشفورد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمّ استبعاد راشفورد من تشكيلة ​روبن اموريم​ للمباراة الرابعة على التوالي، وغاب عن التشكيلة الأساسية لمباراة وولفرهامبتون.

وبحسب الصحفي الشهير أندي ميتن، فيرى أن كل مدرب سابق ل​مانشستر يونايتد​ كان لديه مشاكل مع راشفورد. كما أشار إلى أموريم باعتباره "القاتل المبتسم".

وتابع الصحافي بأنه علم مشاكل راشفورد من المدربين أنفسهم الذين مروا على مانشستر يونايتد خلال السنوات الأخيرة.

وللتذكير فمنذ وصول المدرب الجديد روبن أموريم، نادرا ما ظهر ​ماركوس راشفورد​ في قائمة مانشستر يونايتد، وربطت عدة تقارير انكليزية المهاجم بمغادرة اولد ترافورد نهاية هذا الموسم.