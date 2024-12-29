انت الأن تتابع خبر هذه رسالة إبنة أشرف زكي له في عيد ميلاده والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في عيد ميلاده وجهت مايا ابنة نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، رسالة لوالدها.

مايا نشرت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً مع والدها ووالدتها الممثلة المصرية روجينا وكتبت مشيدةً بإسم والدها:"أبويا دايما يقول أنا مش هسيبلك فلوس أو أملاك بعد عمر طويل إن شاء الله، هسيبلك اسم تكوني فخورة بيه وبصراحة مظنش أن في اسم أعظم من اسم أشرف زكي ربنا يقدرني وأكون قد مسؤليه الاسم ده".

واستدركت ممازحة عن مصروفها من والدها: "أما بخصوص حوار الفلوس محتاج إعادة نقاش".