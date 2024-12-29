طريقة عمل ماسك عصير الفجل والليمون لتفتيح البشرة و الجسم بشكل ملحوظ

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رياض - احمد صلاح - يعد ماسك عصير الفجل والليمون ، من أقوي أنواع المسكات التي تساعد علي تفتيح البشرة والجسم بشكل ملحوظ، لأن الفجل يعمل بشكل فعال في تبيض الجسم، ويستخدم عن طريق عصره، ويلعب الليمون أيضاً دوراً هاماً وفعالاً في تبيض البشرة والأماكن الحساسة، فقد استعمل منذ القدم في تبيض البشرة بشكل طبيعي، لاحتوائه علي الأحماض المختلفة التي تعمل علي تقشير الطبقة الخارجية للبشرة، مما يساهم في تفتيح المناطق الداكنة بالجسم، فهو من الخضروات الجذرية المأكولة، يتبع الفصيلة الصليبية تؤكل جذورالفجل الأبيض او الأحمر، ولو سحقت الجذور تستعمل كلبخة للحروق والكدمات، وتعد فوائده للجسم عديدة لكونه اشتهر كمنظف طبيعي للجسم من السموم والأمراض

مكونات عمل ماسك عصير الفجل والليمون

سوف نعرض علي حضراتكم من خلال هذا المقال مكونات عمل هذا الماسك الرائع في تبيض الجسم وهي كما يلي:-

معلقة كبيرة من عصير الفجل.

معلقة صغيرة من عصير الليمون.

معلقة من زيت الياسمين.

معلقة من الخل.

معلقة من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة تحضير ماسك عصير الفجل والليمون الرائع لتفتيح الجسم بخطوات سهلة وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع فيه عصير الفجل وعصير الليمون ونخلطهم مع بعض جيداً.

ثم نقوم بإضافة زيت الياسمين عليهم ونقلب حتي تمتزج المكونات جيداً مع بعض.

بعد ذلك نضيف إليهم الخل وماء الورد وعسل النحل ونمزجهم جيداً حتي يتكون خليط متماسك.

نضع الخليط في الثلاجة لمدة 10 دقائق قبل الاستخدام.

طريقة استخدام ماسك عصير الفجل والليمون علي الجسم

سوف نتعرف علي خطوات تطبيق الماسك وهي كالاتي:-

نقوم بتنظيف الجسم جيداً، ونتركه مبلل قليلاً بالماء.

نقوم بفرد الخليط علي الأماكن الداكنة جيداً مع الاستمرار بدعك بحركة دائرية باستخدام اليد.

نترك الخليط علي الجسم لمدة نصف ساعة حتي يجف تماماً.

بعد ذلك نقوم بفرك الخليط من علي الجسم حتي نتخلص منه كله، يتم غسل الجسم بماء بارد وبعد ذلك يرطب بزيت زيتون.

تكرر هذه العملية ثلاث مرات في الأسبوع للحصول علي أفضل النتائج.

فوائد الفجل للبشرة والجسم

هناك فوائد عديدة جداً للفجل سوف نتعرف علي لعض هذه الفوائد وهي كما يلي:-

يحتوي علي نسبة كبيرة من الفيتامينات والفسفور.

يحافظ علي رطوبة الجلد وهو مرطب جيد للبشرة.

يعالج مشاكل الجفاف والطفح الجلدي والتشققات.

يعتبر مرطب طبيعي الجلد والبشرة.

يساعد هلي تهدئة الحلق وتعزيز صحة الكلي.

يساعد علي منع ظهور الأمراض الجلدية لأنه يحتوي علي فيتامين سي.

طريقة عمل قناع الفجل لعلاج البقع والنمش

سوف نتعرف علي طريقة تحضير هذا القناع الرائع في إزالة النمش وهي كالاتي:-