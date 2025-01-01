انت الأن تتابع خبر رئيس الوزراء: كافة قطاعات الاقتصاد المصرى شهدت نموا كبيرا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن كافة قطاعات الاقتصاد المصرى شهدت نموا كبيرا، مشيرا إلى زيادة مشاركة ومساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات.

ودعا مدبولى، القطاع الخاص المعني بقطاع الغزل والنسيج للدخول والمشاركة فى هذا القطاع، موضحا أن مصر استلمت الشريحة الأولي من تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو وتم دخولهم البنك المركزى الجمعة الماضية.

وأوضح رئيس الوزراء أن العام الماضى كان شديد الصعوبة، وبه تحديات داخلية وعالمية، واستطعنا تجاوز هذه التحديات.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت فى سداد 39 مليار دولار من التزاماتها، مؤكدا أن الدولة لديها خططها لسداد التزاماتها.

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