بعض أفضل هواتف أندرويد لعام 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 يناير 2025 10:30 صباحاً - ظهرت عام 2024 العديد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، لكن بعض هذه الأجهزة حقق شعبية كبيرة نظرا للتقنيات المتطورة والميزات التي وفرتها للمستخدمين.

Xiaomi 14 Ultra:

اعتبر هذا الهاتف من أفضل الهواتف التي ظهرت عام 2024 كونه حصل على شاشة ممتازة بدقة (1440/3200) بيكسل، سطوعها يصل إلى 3000 شمعة/م تقريبا، كما زوّد بكاميرات عالية الأداء فيها عدسات من تطوير Leica، ومعالج متطور، وذواكر تخزين داخلية تصل سعتها إلى 1 تيرابايت، وحصل على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

Samsung Galaxy S24 Ultra:

حمل هذا الهاتف العديد من الميزات المتطورة للمستخدمين، مثل ميزات الذكاء الاصطناعي، وجهّز بكاميرا أساسية بدقة (200+50+12+10) ميغابيكسل مزودة بتقنيات تقريب فائقة وقادرة على تصوير فيديوهات 8K، وحصل على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 المتطور، وعلى ذواكر داخلية تصل سعتها إلى 1 تيرابايت، وجهّز ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنيات الشحن السريع.

OnePlus 13:

اعتبر من بين أقوى المنافسين لهواتف سامسونغ الرائدة عام 2024، إذ جهّز بشاشة LTPO AMOLED، مقاس 6.82 بوصة، دقة عرضها (1440/3168) بيكسل، ومعالج يعمل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكاميرا أساسية بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، وحصل على بطارية باستطاعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط.

Honor 200 Pro:

قدّم هذا الهاتف مواصفات ممتازة مقارنة بسعره، وحصل على شاشة OLED، مقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2700/1224) بيكسل، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 4000 شمعة/م تقريبا، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 735، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت و1 تيرابايت، كما زوّد بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+50+12) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل.

HUAWEI Pura 70 Ultra:

تميز الهاتف بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة التي أتت بدقة (50+50+40) ميغابيكسل، وشاشته أتت من نوع LTPO OLED، مقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2844/1260) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 2500 شمعة/م، كما زوّد بذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 512 غيغابايت، و1 تيرابايت.

HONOR Magic V2:

صنف هذا الجهاز من بين أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي، وحصل على شاشة أساسية مرنة بمقاس 7.92 بوصة، دقة عرضها (2344/2156) بيكسل، إضافة إلى شاشة خارجية من نوع LTPO OLED، مقاس 6.43 بوصة، ودقة عرضها (2376/1060) بيكسل، وعلى كاميرا أساسية بدقة (50+50+12) ميغابيكسل، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 1 تيرابايت.