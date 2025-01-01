رئيس الوزراء: حجم السياحة فى مصر هذا العام 15 مليون و700 ألف سائح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 يناير 2025 04:31 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن حجم السياحة فى مصر هذا العام 15 مليون و700 ألف سائح ، مؤكدا أن الدولة لديها مستهدفات فى قطاع السياحة.

وأوضح أن كافة قطاعات الاقتصاد المصري شهدت نمو كبير، مشيرا إلي زيادة مشاركة ومساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات.

ودعا القطاع الخاص المعني بقطاع الغزل والنسيج للدخول والمشاركة فى هذا القطاع، مؤكدا أن الدولة حريصة على تعظيم أصولها وليس بيعها.

وأوضح أن مصر استلمت الشريحة الأولي من تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو وتم دخولها البنك المركزى الجمعة الماضية.

وأوضح العام الماضي كان شديد الصعوبة وبه تحديات داخلية وعالمية واستطعنا تجاوز هذه التحديات.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت فى سداد 39 مليار دولار من التزاماتها، مؤكدا أن الدولة لديها خططها لسداد التزاماتها.