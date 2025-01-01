رئيس الوزراء: تقييمات مستمرة للوزراء والمحافظين وتقديم تقرير نصف سنوى للبرلمان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 يناير 2025 04:31 مساءً -

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، هناك تقييمات لأداء الوزراء والمحافظين باستمرار ، موضحا أنه سيكون هناك تقرير نصف سنوي عن أداء الحكومة سيتم تقديمه للبرلمان.

وأوضح أن قطاع الذكاء الاصطناعي هو المستقبل متابعا" أقل مرتب فى هذا القطاع يصل من 15 إلى 20 ألف جنيه شهرياً". وأشار إلى أن حجم السياحة فى مصر هذا العام 15 مليونا و700 ألف سائح، مؤكدا أن الدولة لديها مستهدفات فى قطاع السياحة.

وأوضح أن كافة قطاعات الاقتصاد المصري شهدت نمو كبير، مشيرا إلي زيادة مشاركة ومساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات. ودعا القطاع الخاص المعني بقطاع الغزل والنسيج للدخول والمشاركة فى هذا القطاع، مؤكدا أن الدولة حريصة على تعظيم أصولها وليس بيعها.

وأوضح أن مصر استلمت الشريحة الأولي من تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو وتم دخولها البنك المركزى الجمعة الماضية. مشيرا إلى أن العام الماضي كان شديد الصعوبة وبه تحديات داخلية وعالمية واستطعنا تجاوز هذه التحديات.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت فى سداد 39 مليار دولار من التزاماتها، مؤكدا أن الدولة لديها خططها لسداد التزاماتها.