نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد السلة: العقوبات عادلة وتتفق مع اللوائح المعتمدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح عمرو مصيلحي، مسؤول باتحاد كرة السلة المصري، أن العقوبات التي صدرت على فريقي الأهلي والاتحاد السكندري جاءت وفقًا للوائح المعتمدة، وبناءً على تقرير حكم المباراة. وأكد أن اتحاد السلة يعمل على ضبط الملاعب وتعزيز الروح الرياضية بعيدًا عن أي حسابات خاصة.

تفاصيل العقوبات وفق اللائحة:

☑️ النادي الأهلي:

غرامة مالية قدرها 75 ألف جنيه بسبب هتافات الجماهير المخالفة.

بسبب هتافات الجماهير المخالفة. حظر حضور الجماهير لمدة شهر ، بناءً على المادة المتعلقة بـ "التجاوزات الجماهيرية"، والتي تنص على فرض عقوبات تشمل الغرامات وحظر الحضور في حالة ارتكاب تجاوزات مثل السباب الجماعي أو الإساءات للحكام

، بناءً على المادة المتعلقة بـ "التجاوزات الجماهيرية"، والتي تنص على فرض عقوبات تشمل الغرامات وحظر الحضور في حالة ارتكاب تجاوزات مثل السباب الجماعي أو الإساءات للحكام تحذير بتغليظ العقوبة في حال تكرار المخالفة.

☑️ نادي الاتحاد السكندري:

غرامة مالية قيمتها 25 ألف جنيه بسبب ردود أفعال جماهيره تجاه هتافات الأهلي.

بسبب ردود أفعال جماهيره تجاه هتافات الأهلي. تحذير مشابه بتطبيق عقوبات أشد في حالة تكرار الواقعة.

استنادًا إلى بنود اللائحة:

جاءت العقوبات متسقة مع البنود الواردة في الملف المرفق، والتي تحدد الإجراءات التأديبية عند حدوث تجاوزات جماهيرية. وتشير اللائحة إلى أهمية الالتزام بالروح الرياضية وضمان سلامة الأجواء داخل الملاعب.

تعزيز الروح الرياضية والمنافسة الشريفة:

أكد مصيلحي أن اتحاد السلة يهدف إلى الرقي بالمنافسات الرياضية، بعيدًا عن أي تجاوزات تؤثر سلبًا على روح اللعبة. وأوضح أن جماهير الأهلي بدأت بالسباب ضد جماهير الاتحاد وحكام المباراة وفقًا للتقارير الرسمية، بينما كانت ردود أفعال جماهير الاتحاد واضحة عبر الشاشات.

وأضاف أن الاتحاد يعمل بلا تحيز، ويحرص على علاقات طيبة مع جميع الأندية، لضمان تقديم مسابقات قوية تسودها المنافسة الشريفة.

دعوة لضبط النفس:

دعا اتحاد السلة جميع الأطراف، من إدارات الأندية والجماهير، إلى التعاون من أجل تحسين الأجواء داخل الملاعب، وتجنب السلوكيات غير الرياضية التي تؤثر على صورة اللعبة.