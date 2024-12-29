تعرف على الذبحة الصدرية: أعراضها وأنواعها وكيفية الوقاية منها

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 05:52 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تشعر بألم في الصدر أو ضيق في التنفس؟ قد تكون هذه علامات على الإصابة بالذبحة الصدرية. في هذا المقال، سنتعرف بشكل مفصل على الذبحة الصدرية، أعراضها المختلفة، أسبابها، وعوامل الخطر المرتبطة بها. كما سنقدم لك بعض النصائح الهامة حول كيفية الوقاية من هذه المشكلة الصحية الخطيرة.

ما هي الذبحة الصدرية؟

الذبحة الصدرية هي ألم أو ضيق في الصدر ناتج عن نقص في تدفق الدم إلى عضلة القلب. هذا النقص في الأكسجين يؤدي إلى الشعور بألم قد ينتشر إلى الذراعين أو الرقبة أو الفك أو الظهر.

أعراض الذبحة الصدرية:

ألم في الصدر: قد يكون هذا الألم حارقًا أو ضاغطًا أو يشبه الشعور بالضغط.

ضيق في التنفس

التعرق

الدوخة

الإرهاق

الغثيان

أنواع الذبحة الصدرية:

الذبحة الصدرية المستقرة: تحدث عادةً خلال النشاط البدني وتزول بالراحة.

الذبحة الصدرية غير المستقرة: تحدث في أي وقت، حتى أثناء الراحة، وقد تكون علامة على وجود مشكلة قلبية خطيرة.

الذبحة الصدرية المتغيرة: تتغير شدة الألم ومدته من وقت لآخر.

أسباب الذبحة الصدرية:

تصلب الشرايين: تراكم الدهون والكوليسترول في الشرايين يؤدي إلى تضيقها ومنع تدفق الدم بشكل كافٍ إلى القلب.

تشنج الشرايين: تقلص الشرايين بشكل مؤقت مما يحد من تدفق الدم.

عوامل الخطر:

ارتفاع ضغط الدم

مرض السكري

ارتفاع مستوى الكوليسترول

التدخين

السمنة

قلة النشاط البدني

التاريخ العائلي لأمراض القلب

كيفية الوقاية من الذبحة الصدرية:

اتباع نظام غذائي صحي

ممارسة الرياضة بانتظام

الحفاظ على وزن صحي

الإقلاع عن التدخين

التحكم في ضغط الدم والسكر

إجراء فحوصات طبية دورية

هذا والذبحة الصدرية هي حالة طبية خطيرة تتطلب عناية طبية فورية. إذا كنت تشعر بأي من أعراض الذبحة الصدرية، فاستشر طبيبك على الفور. من خلال اتباع نمط حياة صحي والقيام بالفحوصات الطبية اللازمة، يمكنك تقليل خطر الإصابة بالذبحة الصدرية والحفاظ على صحة قلبك.