ياسر جلال مطلوب على جوجل لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر أسم النجم ياسر جلال تريند محركات البحث المختلفة وخاصة موقع جوجل، وذلك بعد الإنتهاء من تصوير مسلسله جودر الجزء الثاني والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وفي سياق آخر أكد النجم ياسر جلال، ان مسلسل جودر 2 مسلسله الوحيد في موسم دراما رمضان 2025 متمنيا ان ينال اعجاب الجمهور بعد نجاح الجزء الأول من العمل.

ياسر جلال يعبر عن سعادته بمسلسل جودر:

وكان أعرب النجم ياسر جلال عن سعادته بـ أنتهاء تصوير الجزء الثاني من مسلسل جودر، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني 2025، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول في السباق الرمضاني الماضي 2024.

وقال ياسر جلال: "أنا بتوجه بالشكر لكل عناصر العمل وأستاذ تيمور، وأستاذة منى التونسي، أحمد فايز، وحسن أبو جبل، وكل مساعدين الإخراج والمونتاج، كان في جيش، وطبعًا كل النجوم الأساتذة، الفضل بعد ربنا في هذا النجاح يرجع لكل فريق العمل اللي أخلص في عمله كتير".

وتابع حديثه قائلا: "أنا اتشرفت أني كنت جزء من الفريق الكبير ده، وربنا يكلل مجهودنا أن الجزء الثاني ينجح زي الجزء الأول، وكل الشكر للنقاد اللي دعمونا وبشكر كل فريق العمل وهما على رأسي من فوق، والفضل كله يرجع لكل فريق العمل مش لشخص واحد، وعلى رأسهم أستاذ إسلام خيري".

تفاصيل مسلسل جودر:

ويشارك في بطولة مسلسل جودر بجانب النجم ياسر جلال كلا من: ياسمين رئيس، عابد عناني، تارا عماد، وفاء عامر، وليد فواز، محمد التاجي، أيتن عامر، أحمد ماهر، محمود البزاوي، هنادي مهنا، محمد علي رزق، منذر مهران، وآخرين، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.