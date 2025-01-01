لقاءات عن إنجازات الدولة المصرية في أنشطة قصور الثقافة بالسويس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يناير 2025 02:28 مساءً - شهد فرع ثقافة السويس، سلسلة من اللقاءات التثقيفية والتوعوية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، المقدمة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

واستضاف بيت ثقافة فيصل، محاضرة بعنوان "انجازات الدولة المصرية خلال عام ٢٠٢٤" بمدرسة فيصل الإعدادية بنات، أكدت خلالها الباحثة مروة رفاعي، أن مصر شهدت في عام 2024 استمرار جهود التنمية والتطوير، وإقامة العديد من المشروعات، والمبادرات في مختلف المجالات.

وأضافت أن الإنجازات في البنية التحتية، ومشروعات الطرق والمحاور، و معرض مصر الدولي للطاقة، وتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، والتي تتضمن عدة محاور، منها: التعليم، والبحث العلمي، والعدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية والعمرانية، تعد من أبرز إنجازات الدولة المصرية.

في شأن متصل، وضمن الأنشطة المقدمة بإشراف بإقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة السويس، برئاسة عبد المنعم حلاوة، عقد نادي أدب قصر ثقافة السويس، محاضرة ثقافية بعنوان "انجازات الدولة المصرية والجمهورية الجديدة" أكد خلالها الشاعر عزت المتبولي، أن زيادة تمثيل الشباب، والمرأة في مجلسي النواب والشيوخ، وتوليهم مناصب قيادية في الدولة، وتطوير منظومة التعليم العالي، وتطوير قطاع الكهرباء، من أهم إنجازات الدولة المصرية في العام المنقضى.

كما عقد بيت ثقافة العمدة، محاضرة ثقافية بعنوان "إنجازات الدولة والتنمية"، تحدثت خلالها أروى احمد باحث سياسة واقتصاد، عن المبادرات الصحية، وتنفيذ العديد من المشاريع الصحية، منها مبادرة "100 مليون صحة"، وتطوير المستشفيات العامة، لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.