نيو أورليانز الأمريكية.. حادث دهس متعمد يسفر عن 10 قتلى و30 مصابا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يناير 2025 02:28 مساءً - أفادت قناة "سي بي إس" الأمريكية، اليوم الأربعاء، مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين إثر دهس سيارة حشدًا من المواطنين في ولاية نيو أورليانز الأمريكية.

وقالت الشرطة إن سائق الشاحنة في نيو أورليانز خرج من السيارة بعد صدمه الحشد وأطلق النار على المارة في الشارع.

كما أكدت "رويترز" أن منفذ هجوم نيوز أورليانز تبادل إطلاق النار مع الشرطة.

وأكدت شرطة "نيو أورليانز"، أن "حادث الدهس كان متعمدًا، وقالت: نتعامل مع حادث سقوط عدد كبير من الضحايا بعد أن صدمت سيارة حشدًا من المواطنين، ويتم نقل المصابين للمستشفيات لتلقى العلاج".