نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي، حقيقة مفاوضات النادي الأهلي، مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: الزمالك وزيزو في مفاوضات يومية، وكعادتنا كمصريين ومتابعين، لا بد من أن نزج باسم الأهلي في الموضوع، وهو نفس الحال لو كان الأمر مع لاعب في الأهلي.

وتابع كريم رمزي: أحيانا يكون الأمر متعمد من أجل الضغط لإتمام التعاقد أو لتحقيق مكاسب كبرى، لكن مع زيزو الموضوع أخذ أكبر من حجمه.

وأضاف كريم رمزي: الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع زيزو سواء بشكل رسمي أو شكل ودي أو حتى عن طريق وسطاء، ولم يُطرح اسمه داخل القلعة الحمراء.

وأردف رمزي: لا يوجد في الأهلي لاعب مصري يحصل على راتب يبلغ 50 مليون جنيه، وهو الرقم الذي اتفق زيزو عليه مع الزمالك، فكيف سيدفع الأحمر لزيزو رقما كبيرا وماذا سيفعل مع اللاعبين الآخرين.

وأكمل كريم رمزي: لم نسمع بلاعب ينتقل من الزمالك للأهلي أو من الأهلي للزمالك مباشرة، وآخر من فعل ذلك كان صبري رحيل.

واختتم رمزي: حال عدم اتفاق زيزو مع الزمالك، فسيخرج للخليج وليس الانتقال للأهلي، لأنه في غنى عن الدخول في هذه الإشكالية خاصة وأنه لديه طموحات مستقبلية في القلعة البيضاء حتى بعد الاعتزال.