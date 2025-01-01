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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ريبسول الإسبانية تستأنف أعمال التنقيب عن النفط في ليبيا من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 يناير 2025 03:15 مساءً - سي ان بي سي _ استأنفت شركة ريبسول الإسبانية أعمال الحفر والتنقيب عن النفط في ليبيا، وذلك بعد توقف دام 10 سنوات، وفق بيان صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء.
وقالت المؤسسة في بيانها، إن الشركة بدأت الحفر في بئر بحوض مرزق على بعد نحو 12 كيلومترا من حقل الشرارة النفطي، أكبر حقول النفط في ليبيا.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، قد أعلنت الأسبوع الماضي عن أن متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام قد تجاوز المعدل المستهدف لهذا العام والذي بلغ 1.4 مليون برميل يومياً.
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