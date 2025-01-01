مال وأعمال

ريبسول الإسبانية تستأنف أعمال التنقيب عن النفط في ليبيا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ريبسول الإسبانية تستأنف أعمال التنقيب عن النفط في ليبيا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 يناير 2025 03:15 مساءً - سي ان بي سي _ استأنفت شركة ريبسول الإسبانية أعمال الحفر والتنقيب عن النفط في ليبيا، وذلك بعد توقف دام 10 سنوات، وفق بيان صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء.

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وقالت المؤسسة في بيانها، إن الشركة بدأت الحفر في بئر بحوض مرزق على بعد نحو 12 كيلومترا من حقل الشرارة النفطي، أكبر حقول النفط في ليبيا.

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وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، قد أعلنت الأسبوع الماضي عن أن متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام قد تجاوز المعدل المستهدف لهذا العام والذي بلغ 1.4 مليون برميل يومياً.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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