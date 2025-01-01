فستان مجسم.. نجوى كرم تستعرض جمالها | اتفرج

انت الأن تتابع خبرفستان مجسم.. نجوى كرم تستعرض جمالها | اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت المطربة نجوى كرم، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام ظهرت فيها بإطلالة لافتة احتفالا بالعام الجديد.

وأطلت نجوى كرم، مرتدية فستان طويل ومجسم باللون الذهبي اللامع، وجاء الفستان بتصميم مجسم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد نجوى كرم، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت نجوى كرم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.

وإليكم صور نجوى كرم