نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي السعودي يفاوض فينيسيوس في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إسبانية أن اللاعب فينيسيوس جونيور سيصبح محط الأنظار في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قالت صحيفة آس الإسبانية إن الدوري السعودي سيعود للتفاوض حول ضم النجم البرازيلي عقب نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت: "في الصيف الماضي أبدى الدوري السعودي استعداده لإبرام صفقة تصل قيمتها إلى مليار يورو لكسب خدمات فينيسيوس جونيور، ولكن الأخير لم يتجاوب مع المفاوضات في ظل الرغبة المشتركة مع ريال مدريد في استمراره داخل أروقة سانتياجو برنابيو".

وأشارت إلى أن الأهلي السعودي سيكون الوجهة المقترحة للدولي البرازيلي بعقد يمتد إلى 5 سنوات.

في المقابل أكدت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز على علم بتحركات الدوري السعودي، ويستعد للعمل على تجديد عقد فينيسيوس جونيور، مبينة أنه سيمنحه العقد الأعلى في صفوف الفريق لضمان عدم رحيله.