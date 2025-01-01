انت الأن تتابع خبر مش هتصدقي مايفعله كريم بانثينول لفرد شعرك الخشن أقوي كيراتين لشعر ناعم كالحرير من أول دهنة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحرص الكثير من السيدات على البحث عن منتجات طبيعية لتنعيم الشعر ،وذلك من أجل حصوله علي مطهر طبيعي، وصحي، ويعد كريم بانثينول أشهر المنتجات الطبية للعناية بالشعر، وحيث يوجد فيه منتجات طبية حيث يحتوي علي كريم شامبو، وبلسم يعمل تنعيم الشعروتقويته وهو منتج ذو قوة فعالة

وصفة كريم بانثينول للشعر مع زيت جوز الهند

إضافة كمية من كريم بانثينول مع ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند.

يتم خلطهم معا حتى يصبحوا خليط مع بعض.

يتم توزيعها بكميات بسيطة على أطراف الشعر التالفة.

وصفة كريم بانثينول للشعر الجاف

تعاني معظم الفتيات من الشعر الجاف والهايش والذي يعطيهم مظهر ليس جيد، فتبحث عن طرق عديدة للتخلص من تلك المشكلة دون ضرر، ولنوفر عليكم البحث الطويل في هذا الأمر، وضعنا لكم طريقة فعالة بواسطة البانثينول لعلاج الشعر الجاف وبالخطوات والمكونات المطلوبة والتي لن تكلفك الكثير من المال، مثل كريمات وزيوت علاج الشعر الجاف الذي يحتوي على كيماويات.

المكونات

ملعقة كبيرة من زيت الجلسرين.

ملعقة من زيت الأفوكادو.

ملعقة من زيت الجوجوبا.

ملعقة من زيت الأرجان.

ملعقة من زيت الشيا الذائبة.

كريم بانثينول.

ملعقة من فيتامين E

طريقة التحضير

قومي بمزج كافة المكونات مع بعض.

قومي بوضعها في علبة مغلقة بإحكام.

قومي بوضعه على أطراف الشعر التالفة.

لا تضعيه علي فروة شعرك أو كل شعرك.

قومي بوضع غطاء على شعرك لمدة ساعة.

قومي بغسل شعرك جيدا للحصول على أفضل النتائج.

يتم تكرار الخطوة كل أسبوع.

وصفة كريم بانثينول للشعر الجاف

تدور عمليات البحث بكثافة عن فوائد كريم البانثينول للشعر وخاصة عن تنعيم الشعر الخشن والمجعد بكريم بانثينول، ونظرا لأهميته وفاعليته على معالجة الخشونة يبحثون عن طريقة لاستعماله في المنزل وكيفية تحضيره والتي لن تكلفك مبالغ باهظة، فمعروف أن تلك الخلطات تناسب جميع الفتيات ولا تكلف الكثير مثل الكريمات والطرق الأخري والمعروفة.

المكونات

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة من زيت السمسم.

ملعقة من زيت الأرغان.

ملعقة من محلول بانثينول للشعر.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت الشيا.

طريقة التحضير

يتم خلط المكونات مع بعض للحصول على قوام كريمي.

يتم تقسيمه على الأطراف التالفة ثم يغسل الشعر جيدا

وصفة كريم بانثينول لفرد الشعر المجعد

لمن لا يعرف فوائد البانثينول لنوضحها لكم البانثينول من الكريمات الطبية المهمة والمستخدمة بكثرة حيث أنها تعالج البشرة والشعر نظراً لأنها تحتوي على مواد كيميائية والتي يتم صنعها من حمض البانتوثنيك والذي يسمي فيتامين بي 5، حيث أنه يدخل في العديد من مستحضرات التجميل الخاصة بالبشرة والشعر فهو عنصر أساسي ومهم لذا يستعمل في الكثير من الأشياء.

المكونات

ملعقة من زيت جرجير.

ملعقة من زيت زيتون.

كريم بانثينول.

طريقة التحضير

يتم خلط المكونات معا للحصول علي خليط قوام كريمي.

يتم توزيعها على كل الشعر في شكل طبقات.

يتم تركه على الشعر نصف ساعة.

يتم تغطية الشعر كليا.

يتم غسل الشعر جيدا بالشامبو والبلسم.

فوائد كريم بانثينول للشعر

فوائد البانثينول لا تعد ولا تحصي للبشرة والشعر فهو من الكريمات الغنية والتي تحتوي على مرطبات قوية للبشرة والشعر، حيث يجعله ناعم حرير بدون تموج وفي نهاية مقالنا هذا وضعنا لكم بعض الخلطات بكريم بانثينول والتي ستعطيكي نتيجة فعالة مثل البروتين والكيراتين ولكن

بصورة طبيعية وبدن أي مصاريف أو ضرر على الشعر.