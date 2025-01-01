انت الأن تتابع خبر بشرتك هتبقى زي الاطفال!!... كولاجين لبان الدكر والفازلين للقضاء على التجاعيد وترهل البشرة... مش هتصدقي شكل بشرتك! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الكولاجين واحدًا من اهم العناصر التي يتم استخدامها في حالة الرغبة في الحصول على بشرة بيضاء وخالية من التجاعيد والترهلات ايضًا، حيث ان الكولاجين هو العنصر الاساسي الذي يسهم في صفاء البشرة والتغلب على مظهر التقدم في العمر، ومن لجدير بالذكر انه يمكن الاعتماد على الكولاجين الطبيعي الذي يتم صنعة في المنزل، حيث ان هناك الكثير من السيدات التي يبحثن عن ادوية تحتوي على نسبة عالية من الكولاجين إلا ان البدائل الطبيعية تعتبر افضل،

مكونات وصفة الكولاجين

معلقة من لبان الذكر.

كوب من الماء.

معلقة كبيرة من الفازلين المذاب.

معلقة من النشا.

طريقة عمل وصفة الكولاجين