انت الأن تتابع خبر بشرتك هتبقى زي الاطفال!!... كولاجين لبان الدكر والفازلين للقضاء على التجاعيد وترهل البشرة... مش هتصدقي شكل بشرتك! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر الكولاجين واحدًا من اهم العناصر التي يتم استخدامها في حالة الرغبة في الحصول على بشرة بيضاء وخالية من التجاعيد والترهلات ايضًا، حيث ان الكولاجين هو العنصر الاساسي الذي يسهم في صفاء البشرة والتغلب على مظهر التقدم في العمر، ومن لجدير بالذكر انه يمكن الاعتماد على الكولاجين الطبيعي الذي يتم صنعة في المنزل، حيث ان هناك الكثير من السيدات التي يبحثن عن ادوية تحتوي على نسبة عالية من الكولاجين إلا ان البدائل الطبيعية تعتبر افضل،
مكونات وصفة الكولاجين
- معلقة من لبان الذكر.
- كوب من الماء.
- معلقة كبيرة من الفازلين المذاب.
- معلقة من النشا.
طريقة عمل وصفة الكولاجين
- في اول خطوة قومي بإحضا وعاء يحتوي على الناء والنشا ولبان الدكر ثم قومي برفعة على نار هادئة مع التقليب جيدًا حتى التأكد من مزج المكونات بطريقة صحيحة وذوبان اللبان الدكر وصولة إلى القوام الكريمي المرغوب، ثم ابدئي برفع الخليط من على النار حتى يبرد تمامًا، وبعد مرور حوالي ساعة قومي بإضافة الفازلين مع الاستمرار في التقليب ثم ابدئي في اضافة الماسك إلى بشرة نظيفة لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وبعد مرور الوقت قومي بغسل وجهك جيدًا وسوف تلاحظي النتيجة المميزة، ولأفضل نتيجة يمكن عمل الماسك مرة واحدة اسبوعيًا.